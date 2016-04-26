대장동 개발 비리 사건을 수사했던 강백신 검사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 답변 도중 발언을 마무리해달라는 서영교 위원장에게 고성을 지르며 항의하고 있다.

고성지르다 제지받는 강백신 검사 대장동 개발 비리 사건을 수사했던 강백신 검사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 발언을 마무리해달라는 서영교 위원장에게 고성을 지르며 항의하다 김동아 더불어민주당 의원(뒷모습)의 제지를 받고 잠시 멈추고 있다. 강 검사는 김 의원의 지적을 받고 언성을 높인 것은 사과한다고 말했다. ⓒ 남소연