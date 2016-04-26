큰사진보기 [오마이포토] 평택을 출마 비판에 반박한 조국 "비난, 조롱 감당하겠다" ⓒ 유성호



조국 조국혁신당 대표가 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에서 6.3 지방선거와 함께 치러지는 평택을 국회의원 재선거 출마를 놓고 일각에서 제기된 비판에 대해 "평택을은 결코 쉬운 곳이 아니다"라며 "어려운 지역이기에 선택했다. 그것이 제 소임이라고 생각했기 때문이다"라고 말했다.



조국 대표는 "평택을 선택을 놓고 '여기저기 재보다가 골랐다', 군산으로 갔으면 '비겁하게 양지 찾아간다', 부산으로 갔으면 '민주당 영남 선거 전략에 방해된다', 안산으로 갔으면 '민주당 텃밭에 간다', 하남으로 갔으면 '민주당 귀책 사유도 없는데 왜 나오냐'" 등 자신을 둘러싼 비판을 열거하며 이에 정면으로 반박했다.





평택을 출마 비판에 반박한 조국 "비난, 조롱 감당하겠다" ⓒ 유성호 관련영상보기



조 대표는 "선택은 국민이 하는 것이다"라며 "내란 세력을 일소하고 국힘 제로를 실현해 평택시의 도약을 이끌 수 있다고 보신다면 저를 선택해 주실 것이다"라고 말했다.



조 대표는 "정치 참여 이후 한 번도 꽃길이 놓인 적은 없었고 항상 벼랑 끝에서 선택해 왔다"라며 "비난과 조롱, 비관을 감당하며 다시 한번 길 없는 길에 나서겠다"라고 밝혔다.



그는 "반드시 당선돼서 더 크고 힘차게 변모한 혁신의 쇄빙선을 이끌겠다"라며 지지를 호소했다.

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