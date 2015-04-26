

교육정책디자인연구소, 교육대개혁국민운동서울본부, 교육의봄, 교육정책디자인연구소, 기독교윤리실천운동, 사교육걱정없는세상이 연대해 구성한 '2026 서울교육감 공약평가운동(아래 26공약평가운동)'이 15일 오전 서울 용산구 사교육걱정없는세상 사무실에서 '서울교육감 예비후보자 초청 시민 면접 공약 평가 결과 발표 기자회견'을 하고 있다.



26공약평가운동은 "예비후보들의 구조적 문제의식은 선명하나, 구체적 실행 전략은 공통과제"라고 공약 평가 결과를 발표하고 "향후 선거과정은 물론 당선 이후에도 제시된 공약들이 서울 교육의 혁신을 넘어 전국적인 교육개혁으로 확산될 수 있도록 지속적으로 지원하는 한편, 공약이 충실히 이행되는지 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 밝혔다.



26공약평가운동은 서울특별시교육감 예비후보자 7인(강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중, 홍제남)을 대상으로 시민 면접위원이 직접 후보별 공약에 대한 면접평가를 실시했다.



