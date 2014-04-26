큰사진보기 [오마이포토] 신용한 충북도지사 후보 치켜세운 정청래 "사람의 마음 움직이는 큰 산, 바다 같은 인물" ⓒ 유성호



정청래 더불어민주당 대표가 6.3 지방선거 충북도지사 후보로 선출된 신용한 후보를 향해 선거 승리를 응원하며 강한 신뢰를 드러냈다.



정청래 대표는 14일 오후 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 신용한 충북도지사 후보 환영식에 참석해 "신용한 후보는 4인 경선과 결선을 거친 가장 민주적인 절차를 통해 선출된 경쟁력 있는 후보"라고 평가했다.



정 대표는 "더불어민주당의 4무·4강 공천 원칙에 따라 치열했지만 공정한 과정을 거쳐 선출된 만큼 충북 도민의 큰 사랑을 받을 것이다"라고 말했다.



정 대표는 신 후보가 과거 윤석열 캠프에서 활동했던 점을 언급하며 "이재명 대통령이 대표 시절 과감히 영입한 이후 당의 발전을 위해 헌신하며 가시밭길을 걸어온 인물이다"라고 강조했다.



또 "초기에는 당 원로들의 반대도 있었지만 시간이 지나면서 신 후보의 진정성과 역량이 인정됐다"라며 "사람의 마음을 움직이는 큰 산, 바다 같은 인물이다"라고 치켜세웠다.







신용한 충북도지사 후보 치켜세운 정청래 "사람의 마음 움직이는 큰 산, 바다 같은 인물" ⓒ 유성호 관련영상보기



신용한 후보는 인사말을 통해 "이번 지방선거를 절박한 심정으로 준비하고 있다"라며 "충북은 재정 문제와 지역 소외 등 여러 어려움을 겪고 있다"라고 말했다.



그러면서 "과거로 퇴행할지, 새로운 미래로 나아갈지 갈림길에 서 있다"라며 "현장에서 들은 도민들의 절절한 목소리를 정책에 반영하겠다"라고 밝혔다.



신 후보는 "일 잘하는 이재명 정부와 발맞춰 지방 주도 성장을 이끌겠다"라며 "완전히 새로운 충북을 만들겠다"라고 포부를 밝혔다.





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회 당대표회의실에서 열린 신용한 충북도지사 후보 환영식에서 신 후보를 반기며 선거 승리를 응원했다. ⓒ 유성호











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