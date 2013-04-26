[오마이포토] 인사하는 김용 전 민주연구원 부원장 ⓒ 남소연
김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하기 앞서 회견장을 찾은 더불어민주당 의원들과 인사하고 있다.
김용 전 민주연구원 부원장(가운데)이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하기 앞서 이건태 더불어민주당 의원(오른쪽)의 발언을 듣고 있다. 왼쪽은 신알찬 변호사. ⓒ 남소연
김용 전 민주연구원 부원장(오른쪽 두 번째)이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하기 앞서 이건태 더불어민주당 의원(맨 오른쪽)의 발언을 듣고 있다. 맨 왼쪽은 전용기 의원. ⓒ 남소연
기자간담회 연 김용 전 민주연구원 부원장 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하고 있다. 오른쪽부터 이건태 더불어민주당 의원, 김 전 부원장, 신알찬 변호사.
ⓒ 남소연
기자간담회 연 김용 전 민주연구원 부원장 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고