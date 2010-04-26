

더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원이 10일 오후 서울 여의도 국회를 찾아 정청래 대표를 예방했다. 정청래 대표는 당대표실 복도에 직접 마중 나와 전재수 후보를 포옹하며 반겼다.



이날 정교 유착 의혹을 수사한 검·경 합동수사본부는 전재수 의원의 통일교 금품수수 의혹에 불기소 처분을 내렸다.



전 후보는 정 대표와의 면담 이후 기자들과 만나 "첫 번째 악의적인 비판, 부당한 공격을 잘 견뎌줘서 고맙다. 특히 전재수의 진심을 믿었다. 그러한 결과가 나와서 당대표로서 대단히 기쁘다"라고 한 정 대표의 말을 전했다.



이어 전 후보는 정 대표가 "전재수를 지지했건 이재성 후보를 지지했건 한마음 한뜻으로 더 크게 하나가 되어 뜻과 마음을 모아서 부산 시장 선거를 승리로 이끌어 달라"라면서 "민주당은 부산 시장 선거 승리를 위해서 동원할 수 있는 모든 자원을 동원해 지원하겠다"라고 말했다고 설명했다.



