[오마이포토] 국힘 서울시장 후보 박수민·윤희숙·오세훈

등록26.04.10 16:44 수정 26.04.10 16:44 오마이포토(ohmyphoto)
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[오마이포토] 국민의힘 서울시장 경선 후보 한자리에 ⓒ 국회사진기자단


국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장이 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 서울시장 후보 제2차 TV 토론회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

국민의힘 서울시장 경선 후보 한자리에 국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장이 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 서울시장 후보 제2차 TV 토론회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


국민의힘 서울시장 경선 후보 한자리에 국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장이 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 서울시장 후보 제2차 TV 토론회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


국민의힘 서울시장 경선 후보 한자리에 국민의힘 서울시장 경선 후보인 박수민 의원(왼쪽부터), 윤희숙 전 의원, 오세훈 서울시장이 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 열린 국민의힘 서울시장 후보 제2차 TV 토론회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 국회사진기자단




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