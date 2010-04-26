[오마이포토] 이창용 한국은행 총재, 마지막 금융통화위원회 ⓒ 사진공동취재단
이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석하며 환하게 웃고 있다. 이날 회의는 임기 만료를 앞둔 이 총재가 주재하는 마지막 금통위 회의다.
금융통화위원회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에 들어서고 있다. ⓒ 사진공동취재단
금융통화위원회 본회의 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 회의를 주재 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
금융통화위원회 본회의 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 사진공동취재단
금융통화위원회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 사진공동취재단
금융통화위원회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
이창용 한은총재, 금통위 기자간담회 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의 후 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단
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