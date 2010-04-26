큰사진보기 [오마이포토] DMZ 평화이음 열차 운행 재개 ⓒ 청사사진기자단



10일 오전 서울역에서 열린 'DMZ 평화이음 열차' 운행 재개식에 참가한 정태준(10)군이 열차에 탑승하기 전 서울-도라산 티켓을 보여주고 있다. 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차는 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차로, 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다.





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 정동영 통일부장관이 10일 서울역에서 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 승차권 개찰 행사를 하고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 오전 서울역에서 열린 ‘DMZ 평화이음 열차’ 운행 재개 기념식에서 기관사 복장을 한 정동영 통일부 장관이 엄지 손가락을 들어보이고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 서울역으로 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차가 들어오고 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 오전 서울역에서 열린 ‘DMZ 평화이음 열차’ 운행 재개 기념식에 참석한 탑승객들이 도라산 행 열차에 올라 티켓을 보여주고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 '열차내 느린우체통' 정동영 통일부장관이 10일 DMZ 평화이음 열차 행사의 일환으로 도라산역 이동열차에 마련된 느린우체통 행사에 참여 하고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차가 서울역에서 출발해 도라산역으로 향하고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화이음 열차에 마련된 포토존에서 외국인 탑승객들이 추억을 남기고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차의 종점인 도라산역의 모습. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차가 서울역에서 출발해 경기도 파주시 도라산역에 정차해 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차의 종점인 도라산역에 고(故) 문익환 목사의 시 '잠꼬대 아닌 잠꼬대' 시비가 세워져 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차의 종점인 도라산역의 모습. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 정동영 통일부장관이 10일 도라산역에서 DMZ 평화이음 열차 행사에 참석, 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 오전 'DMZ 평화 이음 열차'를 타고 서울역에서 출발해 도라산역 도착한 정동영 통일부 장관이 경기도 파주시 도라산역에서 열린 '도라산역 평화를 다시 잇다'행사에서 축사를 하고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 오전 'DMZ 평화 이음 열차'를 타고 서울역에서 출발해 도라산역 도착한 한 행사참가자가 경기도 파주시 도라산역에 있는 유라시아 횡단철도 노선도를 보고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 오후 경기도 파주시 도라산역에서 열린 'DMZ 평화 이음 열차' 정책협약식에서 정동영 통일부 장관(가운데)을 비롯한 김경일 파주시장(왼쪽부터), 이두희 국방부 차관, 정동영 통일부 장관, 김성중 경기도지사 권한대행, 김태승 한국철도공사 사장이 공동협약서를 들고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차의 종점인 도라산역의 모습. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차의 종점인 도라산역의 모습. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차 운행 재개 동영 통일부 장관이 10일 경기도 파주시 도라산역에서 열린 DMZ 평화 이음 열차 첫 출발 기념 '도라산역, 평화를 다시 잇다' 행사에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 청사사진기자단





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차, 6년 6개월 만에 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차가 서울역에서 출발해 경기도 파주시 도라산역으로 들어오고 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 통일부





큰사진보기 DMZ 평화이음 열차, 6년 6개월 만에 운행 재개 10일 운행이 재개된 DMZ 평화 이음 열차가 서울역에서 출발해 경기도 파주시 도라산역으로 들어오고 있다. 서울역과 도라산을 오가는 정기 관광열차인 DMZ 평화 이음 열차는 6년 6개월 만에 운행이 재개됐다. ⓒ 통일부













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