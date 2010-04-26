큰사진보기 [오마이포토] '제헌회관' 출입문으로 입장하는 우원식 국회의장 ⓒ 남소연



우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 '제헌회관' 출입문이 열리자 입장하고 있다. 우 의장은 이날 기념식에 윤기섭 제7대 대한민국 임시의정원 의장, 이강 제13대 대한민국 임시의정원 의장의 후손과 함께 입장했다.





큰사진보기 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념사 하는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 참석자들과 함께 국민의례를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념사 하는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념사 하는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념사 하는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '민주주의를 열다' 낭독한 김예지-김용만 의원 김예지 국민의힘 의원(왼쪽)과 김용만 더불어민주당 의원이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 '민주주의를 열다' 성명서를 낭독하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 참석자들 우원식 국회의장이 10일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식에서 참석자들과 함께 기념촬영하고 있다. ⓒ 남소연

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