큰사진보기 [오마이포토] 전쟁반대! 파병반대! 대학생 3,000인 평화선언 ⓒ 이정민



2030정치공동체 청년하다, 진보대학생넷, 전국대학생연대, 청년정치네트워크 다만세 2030, 평화나비네트워크 주최로 9일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '전쟁반대, 파병반대! 대학생 3000인 평화행동 - 대학생 3000인 평화선언 전달 및 대학생 집회'에서 대학생들이 트럼프 미국 대통령에게 평화선언을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다.



집회에 참석한 대학생들은 "3월 24일부터 3월 27일까지 10개 대학에서 대학생 평화선언을 진행했으며 선언에는 1660명의 대학생들이 참여했다"고 밝히고 "'2주 휴전'이 아니라, 또 언제 말을 바꿀지 모르는 불안이 아니라, 완전한 전쟁의 종료 그리고 평화를 요구한다"고 강조했다.





큰사진보기 전쟁반대! 파병반대! 대학생 3,000인 평화선언 2030정치공동체 청년하다, 진보대학생넷, 전국대학생연대, 청년정치네트워크 다만세 2030, 평화나비네트워크 주최로 9일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 '전쟁반대, 파병반대! 대학생 3000인 평화행동 - 대학생 3,000인 평화선언 전달 및 대학생 집회'가 열리고 있다. 집회에 참석한 대학생들이 트럼프 미국 대통령에게 평화선언을 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전쟁반대! 파병반대! 대학생 3,000인 평화선언 2030정치공동체 청년하다, 진보대학생넷, 전국대학생연대, 청년정치네트워크 다만세 2030, 평화나비네트워크 주최로 9일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 '전쟁반대, 파병반대! 대학생 3000인 평화행동 - 대학생 3,000인 평화선언 전달 및 대학생 집회'가 열리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 전쟁반대! 파병반대! 대학생 3,000인 평화선언 2030정치공동체 청년하다, 진보대학생넷, 전국대학생연대, 청년정치네트워크 다만세 2030, 평화나비네트워크 주최로 9일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 '전쟁반대, 파병반대! 대학생 3000인 평화행동 - 대학생 3,000인 평화선언 전달 및 대학생 집회'가 열리고 있다. 집회에 참석한 대학생들은 "3월 24일부터 3월 27일까지 10개 대학에서 대학생 평화선언을 진행했으며 선언에는 1,660명의 대학생들이 참여했다"고 밝히고 "?2주 휴전’이 아니라, 또 언제 말을 바꿀지 모르는 불안이 아니라, 완전한 전쟁의 종료 그리고 평화를 요구한다"고 강조했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 집회에 참석한 대학생들은 "3월 24일부터 3월 27일까지 10개 대학에서 대학생 평화선언을 진행했으며 선언에는 1,660명의 대학생들이 참여했다"고 밝히고 "2주 휴전’이 아니라, 또 언제 말을 바꿀지 모르는 불안이 아니라, 완전한 전쟁의 종료 그리고 평화를 요구한다"고 강조했다. ⓒ 이정민





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큰사진보기 집회에 참석한 대학생들은 "3월 24일부터 3월 27일까지 10개 대학에서 대학생 평화선언을 진행했으며 선언에는 1,660명의 대학생들이 참여했다"고 밝히고 "2주 휴전’이 아니라, 또 언제 말을 바꿀지 모르는 불안이 아니라, 완전한 전쟁의 종료 그리고 평화를 요구한다"고 강조했다. ⓒ 이정민





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