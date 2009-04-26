큰사진보기 [오마이포토] '100만 책임당원 돌파' 기념식 연 장동혁 대표 ⓒ 남소연



공천 파동으로 강하게 비판받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식을 열고 100만 번째 가입한 당원이라고 소개한 당원들에게 당원증을 수여한 뒤 함께 기념촬영 하고 있다.





큰사진보기 공천 파동으로 강하게 비판받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식을 열고 100만 번째 가입한 당원이라고 소개한 이정훈 당원에게 당원증을 전달하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 공천 파동으로 강하게 비판받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식을 열고 100만 번째 가입한 당원이라고 소개한 안현주 당원에게 당원증과 꽃다발을 전달하고 있다 ⓒ 남소연





큰사진보기 공천 파동으로 강하게 비판받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식을 열고 100만 번째 가입한 당원이라고 소개한 유청운 당원에게 당원증과 꽃다발을 전달하고 있다. ⓒ 남소연







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