[오마이포토] 출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 ⓒ 이정민
정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 열린 출마선언 기자회견에서 이재정 전 경기도교육감 등 지지자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.
정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다.
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 열린 출마선언 기자회견에서 이재정 전 경기도교육감과 함께 입장하고 있다. ⓒ 이정민
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 출마선언 기자회견을 하고 있다. 정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다. ⓒ 이정민
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 출마선언 기자회견을 하고 있다. 정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다. ⓒ 이정민
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 출마선언 기자회견을 하고 있다. 정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다. ⓒ 이정민
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 출마선언 기자회견을 하고 있다. 정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다. ⓒ 이정민
출마선언하는 정근식 서울시교육감 예비후보 정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 열린 출마선언 기자회견에서 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민
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