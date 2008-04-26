큰사진보기 [오마이포토] '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 ⓒ 이정민



영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 한국 전통 문양으로 장식된 구두를 선물받으며 놀란 모습을 하고 있다.



영화 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 '미란다'와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤디'가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린 작품이다. 4월 29일 개봉.





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 한국 전통 문양으로 장식된 구두를 선물받으며 놀란 모습을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 한국 전통 문양으로 장식된 구두를 선물받은 뒤 한국식 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 한국 전통 문양으로 장식된 구두를 선물받은 뒤 포즈를 취하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 생애 첫 내한한 배우 메릴 스트립이 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 생애 첫 내한한 배우 메릴 스트립이 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 생애 첫 내한한 배우 메릴 스트립이 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 앤 해서웨이가 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 앤 해서웨이가 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 앤 해서웨이가 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자간담회가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 배우 앤 해서웨이가 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민













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