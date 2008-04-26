[오마이포토] 주호영 "대구시장 무소속 출마, 항고심 후 최종 판단" ⓒ 남소연
국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 8일 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다.
앞서 대구시장 무소속 출마 가능성을 시사했으나 당내 후폭풍을 우려해 판단을 유보한 것으로 보인다.
주호영 "대구시장 무소속 출마, 항고심 후 최종 판단" 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 8일 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다. 앞서 대구시장 무소속 출마 가능성을 시사했으나 당내 후폭풍을 우려해 판단을 유보한 것으로 보인다. ⓒ 남소연
주호영 "대구시장 무소속 출마, 항고심 후 최종 판단" 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 8일 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다. 앞서 대구시장 무소속 출마 가능성을 시사했으나 당내 후폭풍을 우려해 판단을 유보한 것으로 보인다. 기자회견 직후 기자들이 주 의원을 쫓아가며 질문하고 있다. ⓒ 남소연
주호영 "대구시장 무소속 출마, 항고심 후 최종 판단" 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 8일 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다. 앞서 대구시장 무소속 출마 가능성을 시사했으나 당내 후폭풍을 우려해 판단을 유보한 것으로 보인다. 기자회견 직후 기자들이 주 의원을 쫓아가며 질문하고 있다. ⓒ 남소연
주호영 "대구시장 무소속 출마, 항고심 후 최종 판단" 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 8일 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다. 앞서 대구시장 무소속 출마 가능성을 시사했으나 당내 후폭풍을 우려해 판단을 유보한 것으로 보인다. 기자회견 직후 기자들이 주 의원을 쫓아가며 질문하고 있다. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고