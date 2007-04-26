큰사진보기 [오마이포토] 박선원 의원에게 항의하는 김형동 의원 ⓒ 남소연





박선원 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 같은 당 전용기 의원이 언론에 난 사진이라고 밝힌, 지난 3일 국조특위가 열리는 회의장 앞 복도에서 박상용 검사의 인사를 받는 곽규택 국민의힘 의원 사진을 공개하며 부적절하다고 지적했다.



직후 국민의힘 간사인 김형동 의원이 박 의원 자리로 다가와 항의하자, 곽규택 의원이 쫓아와 말리고 있다. 앉아 있는 박선원 의원의 왼쪽은 김승원 의원.





큰사진보기 박상용 검사 인사받는 국힘 의원 사진 든 박선원 의원 박선원 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 같은 당 전용기 의원이 언론에 난 사진이라고 밝힌, 지난 3일 국조특위가 열리는 회의장 앞 복도에서 박상용 검사의 인사를 받는 곽규택 국민의힘 의원 사진을 공개하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 박선원 의원에 항의하는 김형동 의원 박선원 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 같은 당 전용기 의원이 언론에 난 사진이라고 밝힌, 지난 3일 국조특위가 열리는 회의장 앞 복도에서 박상용 검사의 인사를 받는 곽규택 국민의힘 의원 사진을 공개하며 부적절하다고 지적했다. 직후 국민의힘 간사인 김형동 의원이 박 의원 자리로 다가와 항의하자, 곽규택 의원이 쫓아와 말리고 있다. 앉아 있는 박선원 의원의 왼쪽은 김승원 의원. ⓒ 남소연





큰사진보기 항의하는 곽규택 의원 곽규택 국민의힘 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 서영교 위원장의 의사진행 방식에 항의하고 있다. 곽 의원을 비롯한 국민의힘 김형동, 신동욱, 이상휘 의원 등은 집단퇴장해 박상용 검사를 위한 단독 청문회를 열었다. ⓒ 남소연





큰사진보기 항의하는 곽규택 의원 곽규택 국민의힘 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 더불어민주당 의원과 언쟁을 벌이고 있다. 곽 의원을 비롯한 국민의힘 나경원, 김형동, 신동욱, 이상휘 의원 등은 집단퇴장해 박상용 검사를 위한 단독 청문회를 열었다. ⓒ 남소연









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