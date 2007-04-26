큰사진보기 [오마이포토] 전용기 의원이 공개한 박상용 검사-서민석 변호사 간 녹취 ⓒ 남소연



전용기 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(조작기소 국조특위)' 전체회의에서 2023년 5월 25일 박상용 검사-서민석 변호사 간 통화 녹취를 공개했다.



녹취 공개 순서대로 위부터 아래로 사진을 배치했다. 노란색 글씨는 박상용 검사가, 흰색 글씨는 서민석 변호사가 말한 부분이다.





큰사진보기 전용기 의원이 공개한 박상용 검사-서민석 변호사 간 녹취 전용기 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(조작기소 국조특위)' 전체회의에서 2023년 5월 25일 박상용 검사-서민석 변호사 간 통화 녹취를 공개하고 있다. 노란색 글씨는 박상용 검사가, 흰색 글씨는 서민석 변호사가 말한 부분이다. ⓒ 남소연





큰사진보기 전용기 의원이 공개한 박상용 검사-서민석 변호사 간 녹취 전용기 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(조작기소 국조특위)' 전체회의에서 2023년 5월 25일 박상용 검사-서민석 변호사 간 통화 녹취를 공개하고 있다. 노란색 글씨는 박상용 검사가, 흰색 글씨는 서민석 변호사가 말한 부분이다. ⓒ 남소연





큰사진보기 전용기 의원이 공개한 박상용 검사-서민석 변호사 간 녹취 전용기 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(조작기소 국조특위)' 전체회의에서 2023년 5월 25일 박상용 검사-서민석 변호사 간 통화 녹취를 공개하고 있다. 노란색 글씨는 박상용 검사가, 흰색 글씨는 서민석 변호사가 말한 부분이다. ⓒ 남소연





큰사진보기 전용기 의원이 공개한 박상용 검사-서민석 변호사 간 녹취 전용기 더불어민주당 의원이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(조작기소 국조특위)' 전체회의에서 2023년 5월 25일 박상용 검사-서민석 변호사 간 통화 녹취를 공개하고 있다. 노란색 글씨는 박상용 검사가, 흰색 글씨는 서민석 변호사가 말한 부분이다. ⓒ 남소연





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