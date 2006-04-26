큰사진보기 [오마이포토] 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 ⓒ 이정민



서민석 변호사(오른쪽)가 전용기 더불어민주당 국회의원과 함께 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 하며 생각에 잠겨 있다. 서민석 변호사는 증거 제출 이후, 고발인 조사에 출석했다.





큰사진보기 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 서민석 변호사와 전용기 더불어민주당 국회의원이 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 하고 있다. 서민석 변호사는 증거 제출 이후, 고발인 조사에 출석했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 서민석 변호사가 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 하며 생각에 잠겨 있다. 서민석 변호사는 증거 제출 이후, 고발인 조사에 출석했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 서민석 변호사와 전용기 더불어민주당 국회의원이 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 하고 있다. 서민석 변호사는 증거 제출 이후, 고발인 조사에 출석했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 서민석 변호사(오른쪽)와 전용기 더불어민주당 국회의원이 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 열었다. 기자회견 뒤 서민석 변호사가 증거 제출 및 고발인 조사를 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 서민석 변호사, 쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 서민석 변호사와 전용기 더불어민주당 국회의원이 6일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 '쌍방울 대북송금 사건 관련 박상용 검사 녹취 증거 제출 기자회견'을 열었다. 기자회견 뒤 서민석 변호사가 증거 제출 및 고발인 조사를 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

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