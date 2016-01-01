

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 서울 여의도 중앙당사에서 공관위원들과 함께 기자회견을 열어 사의 표명을 한 뒤 인사하고 있다.



이 위원장은 지난 13일 대구 경선에서 중진 의원 전원 컷오프를 주장했다가 공관위원들의 반발에 부딪혀 사의 표명을 했으나 장동혁 대표의 설득 끝에 복귀한 바 있다.



최근 이 위원장은 "공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 저의 역할을 다할 준비를 할 것"이라며 이번 지방선거에서 호남 출마를 시사했다.



