큰사진보기 [오마이포토] 한강버스 주민감사청구 기자회견 ⓒ 이정민



서울환경연합, 공공교통네트워크, 서울Watch 주최로 31일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 '감사원이 못 밝힌 진실, 시민이 끝까지 파헤친다! 한강버스 주민감사청구 기자회견'이 열리고 있다.



참석자들은 "감사원이 국회 행정안전위원회 요구에 따른 한강버스 감사 결과를 발표하며, 서울시가 총사업비 기준을 임의로 변경하여 경제성 검토를 진행한 사실과 대중교통 지정의 핵심인 운행 속도를 속인 사실이 확인됐다"며 "그러나 이번 감사원 감사로 확인된 사실은 한강버스 사업의 난맥상 중 극히 일부에 불과하다"고 강조했다.



이들은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다.





큰사진보기 한강버스 주민감사청구 기자회견 서울환경연합, 공공교통네트워크, 서울Watch 주최로 31일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 '감사원이 못 밝힌 진실, 시민이 끝까지 파헤친다! 한강버스 주민감사청구 기자회견'이 열리고 있다. 참석자들은 "감사원이 국회 행정안전위원회 요구에 따른 한강버스 감사 결과를 발표하며, 서울시가 총사업비 기준을 임의로 변경하여 경제성 검토를 진행한 사실과 대중교통 지정의 핵심인 운행 속도를 속인 사실이 확인됐다"며 "그러나 이번 감사원 감사로 확인된 사실은 한강버스 사업의 난맥상 중 극히 일부에 불과하다"고 강조했다. 이들은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한강버스 주민감사청구 기자회견 서울환경연합, 공공교통네트워크, 서울Watch 주최로 31일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 '감사원이 못 밝힌 진실, 시민이 끝까지 파헤친다! 한강버스 주민감사청구 기자회견'이 열리고 있다. 참석자들은 "감사원이 국회 행정안전위원회 요구에 따른 한강버스 감사 결과를 발표하며, 서울시가 총사업비 기준을 임의로 변경하여 경제성 검토를 진행한 사실과 대중교통 지정의 핵심인 운행 속도를 속인 사실이 확인됐다"며 "그러나 이번 감사원 감사로 확인된 사실은 한강버스 사업의 난맥상 중 극히 일부에 불과하다"고 강조했다. 이들은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한강버스 주민감사청구 기자회견 서울환경연합, 공공교통네트워크, 서울Watch 주최로 31일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 '감사원이 못 밝힌 진실, 시민이 끝까지 파헤친다! 한강버스 주민감사청구 기자회견'이 열리고 있다. 참석자들은 "감사원이 국회 행정안전위원회 요구에 따른 한강버스 감사 결과를 발표하며, 서울시가 총사업비 기준을 임의로 변경하여 경제성 검토를 진행한 사실과 대중교통 지정의 핵심인 운행 속도를 속인 사실이 확인됐다"며 "그러나 이번 감사원 감사로 확인된 사실은 한강버스 사업의 난맥상 중 극히 일부에 불과하다"고 강조했다. 이들은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한강버스 주민감사청구 기자회견 서울환경연합, 공공교통네트워크, 서울Watch 주최로 31일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 '감사원이 못 밝힌 진실, 시민이 끝까지 파헤친다! 한강버스 주민감사청구 기자회견'이 열리고 있다. 참석자들은 "감사원이 국회 행정안전위원회 요구에 따른 한강버스 감사 결과를 발표하며, 서울시가 총사업비 기준을 임의로 변경하여 경제성 검토를 진행한 사실과 대중교통 지정의 핵심인 운행 속도를 속인 사실이 확인됐다"며 "그러나 이번 감사원 감사로 확인된 사실은 한강버스 사업의 난맥상 중 극히 일부에 불과하다"고 강조했다. 이들은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민









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