[오마이포토] 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근

등록26.03.31 12:08 수정 26.03.31 12:08 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민


신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민




댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews