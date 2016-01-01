큰사진보기 [오마이포토] 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 ⓒ 이정민



신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신현송 한국은행 총재 후보자 첫 출근 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울 중구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민









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