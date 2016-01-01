큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 서울시장, 감사의 정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 ⓒ 이정민



오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의 정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 기증완료 혹은 예정인 국가 외교사절들에게 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'을 보여주며 설명하고 있다.





큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 기증완료 혹은 예정인 국가 외교사절들과 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'을 앞에 두고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 기증완료 혹은 예정인 국가 외교사절들에게 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'을 보여주며 설명하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'를 열었다. 사진은 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'를 열었다. 사진은 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 기증완료 혹은 예정인 국가 외교사절들에게 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'을 보여주며 설명하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민

play 오세훈 서울시장, 감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회 오세훈 서울시장이 30일 서울 중구 서울시청에서 열린 '감사의정원 석재기증국 주한외교단 초청 간담회'에서 기증완료 혹은 예정인 국가 외교사절들에게 '세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모 당선작'을 앞에 두고 설명을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기







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