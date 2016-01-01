큰사진보기 [오마이포토] 김부겸 "대구가 앞장서 국민의힘 버려야..." 대구시장 출사표 ⓒ 남소연



김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다.



김 전 총리는 대구가 침체된 데는 수십 년간 지방 권력을 독점하며 지역 발전을 방관해 온 국민의힘의 책임이 크다고 비판했다. 김 전 총리는 "대구 시민을 표 찍어주는 기계로 취급한다. 지금도 마찬가지"라며 "요즈음 시장 공천 과정을 보면 도대체 무엇이 달라졌냐는 생각이 든다. 시민의 처지는 안중에도 없다"고 했다.



김 전 총리는 대구 시민이 이번 지방선거에서 국민의힘을 심판해야 보수 세력이 환골탈태할 수 있다고 강조했다. 그는 "이번에도 선거 후반이 되면, 국민의힘은 또 '보수가 위기다', '대구까지 좌파에게 넘겨주면 안 된다', '마지막으로 국민의힘을 한 번만 더 지켜달라'고 할 것"이라며 "빨간 점퍼 입은 이들이 줄지어 큰절하고 다닐 것"이라고 말했다.



그러면서 "나라가 망하고 대구가 망해도 나만 살면 된다는 사람들이 무슨 보수를 운운하느냐. 부끄러운 줄 알아야 한다"고 했다. 그는 "대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아난다"고 힘주어 말했다.





큰사진보기 김부겸 "대구가 앞장서 국민의힘 버려야..." 대구시장 출사표 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김부겸 "대구가 앞장서 국민의힘 버려야..." 대구시장 출사표 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김부겸 "대구가 앞장서 국민의힘 버려야..." 대구시장 출사표 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 김부겸 "대구가 앞장서 국민의힘 버려야..." 대구시장 출사표 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 출사표 낸 김부겸 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리가 회견장 입구에서 기자들의 질문을 받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 출사표 낸 김부겸 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리가 회견장을 나서며 이연희 의원, 조승래 사무총장 등과 인사하고 있다. 맨 오른쪽은 권칠승 의원. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 출사표 낸 김부겸 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 6.3지방선거 대구시장 출마 선언을 한 뒤 장철민 의원을 비롯한 동료 의원들과 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 출사표 낸 김부겸 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리가 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 출사표 낸 김부겸 김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리가 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연











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