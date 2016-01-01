큰사진보기 [오마이포토] "6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라" ⓒ 남소연





한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다.



이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다.





큰사진보기 "6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라" 한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다. 이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 "6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라" 한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다. 이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 "6.3지방선거부터 공천 확대 약속 지켜라" 한국여성단체연합을 비롯한 여성단체 관계자들이 27일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열어 "6·3 지방선거 여성 후보자 공천 확대 촉구하라"고 외치고 있다. 이들은 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속했지만 공천 결과는 그 약속을 외면해 왔다"며 "이번 6.3지방선거부터 각 정당은 최소 30퍼센트 여성 배치, 여성 전략 공천 등 여성 공천 확대 약속을 지켜 여성의 정치참여를 보장해야 할 것"이라고 강조했다. ⓒ 남소연





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