큰사진보기 [오마이포토] 컷오프 주호영 "정략적 '사천'과 맞서 싸우겠다" ⓒ 남소연



국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "저에 대한 대구시장 경선 컷오프 결정을 바로 잡기 위해 서울남부지방법원에 효력정지 가처분 신청을 냈다"고 밝혔다.



그는 이정현 공천관리위원장을 겨냥해 "이런 무도한 공천 학살은 '대구 너거들은 중앙에서 내리꽂는대로 따라오기만 하라'는 일방통보"라며 "국민의힘을 사당화하려는 정략적 '사천'과 맞서 싸우겠다"고 했다.



주 부의장은 "가처분 결과와 대구 시민의 의견을 듣고 무소속 출마 여부를 결정하겠다"고 밝혔다.



가처분심문기일은 27일 오후 열릴 예정이다.





큰사진보기 대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 대구시장 '공천 배제' 효력정지 가처분 신청한 주호영 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다. ⓒ 남소연









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