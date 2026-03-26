큰사진보기 [오마이포토] '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 ⓒ 이정민



김성환 기후에너지환경부 장관, 구윤철 부총리, 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표하기 위해 입장하고 있다.





큰사진보기 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 구윤철 부총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표하고 있다. 왼쪽부터 김진아 외교부 2차관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 구윤철 부총리, 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관. ⓒ 이정민





큰사진보기 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 구윤철 부총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표하고 있다. 왼쪽부터 김진아 외교부 2차관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 구윤철 부총리, 김정관 산업통상부 장관. ⓒ 이정민





큰사진보기 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 구윤철 부총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표하고 있다. 왼쪽부터 김진아 외교부 2차관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 구윤철 부총리, 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관. ⓒ 이정민





큰사진보기 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 구윤철 부총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안' 발표 구윤철 부총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'을 발표한 뒤 퇴장하고 있다. ⓒ 이정민









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