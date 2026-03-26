큰사진보기 [오마이포토] 이태원 참사 검경합동수사팀은 철저히 수사하라! ⓒ 이정민



10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '10.29 이태원 참사 검경합동수사팀은 특조위 청문회에서 제기된 의혹 철저히 수사하라 - 10.29 이태원 참사 유가족협의회 긴급 기자회견'이 열리고 있다.



유족들과 대책위는 "청문회에서는 참사 이후 제대로 다뤄지지 않았던 여러 의혹들이 다시금 제기되었다"며 "특히 청문회에사 확인된 사실들에 대한 수사 및 기소의 필요성도 제기되었다"고 지적했다.



이들은 "이재명 대통령의 지시로 발족한 10.29 이태원 참사 검경합동수사팀이 진상규명을 철저히 하겠다는 취지로 꾸려진 만큼 청문회에서 제기된 의혹과 과제를 해소하기 위한 수사를 펼쳐야 마땅하다"고 강조하고 수사의견서를 청와대와 검경합동수사팀에 전달했다.





큰사진보기 이태원 참사 검경합동수사팀은 철저히 수사하라! 10.29 이태원 참사 유가족협의회와 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '10.29 이태원 참사 검경합동수사팀은 특조위 청문회에서 제기된 의혹 철저히 수사하라 - 10.29 이태원 참사 유가족협의회 긴급 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민





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