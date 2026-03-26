[오마이포토] 몸 푸는 조국 ⓒ 남소연
조국 조국혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 본관 앞 농성장을 출발해 정치개혁을 위한 양당 결단을 촉구하는 삼보일배를 하기 앞서 스트레칭을 하고 있다. 앞 줄 왼쪽부터 신지혜 기본소득당 최고위원, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 조 대표, 한창민 사회민주당 대표.
삼보일배 복장 갖춰입은 조국 조국 조국혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 본관 앞 농성장을 출발해 정치개혁을 위한 양당 결단을 촉구하는 삼보일배를 하기 위해 복장을 갖춘 뒤 도착하고 있다. 맨 왼쪽은 정춘생 최고위원. ⓒ 남소연
삼보일배 복장 갖춰입은 조국 조국 조국혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 본관 앞 농성장을 출발해 정치개혁을 위한 양당 결단을 촉구하는 삼보일배를 하기 위해 복장을 갖춘 뒤 도착하고 있다. 맨 왼쪽은 정춘생 최고위원. 오른쪽은 김선민 의원. ⓒ 남소연
'정치개혁 촉구' 삼보일배 나선 조국-손솔-한창민-신지혜 조국혁신당 조국 대표와 서왕진 원내대표, 손솔 진보당 의원, 한창민 사회민주당 대표, 신지혜 기본소득당 최고위원을 비롯한 개혁진보4당 지도부가 26일 서울 여의도 국회 본관 앞 농성장을 출발해 정치개혁을 위한 양당 결단을 촉구하며 삼보일배를 하고 있다. ⓒ 남소연
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