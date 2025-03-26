큰사진보기 [오마이포토] 미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회 ⓒ 이정민



민주노총 조합원들이 25일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회'를 하고 있다.



이날 노동자들은 "호르무즈 해협 파병은 우리 군을 타국 전쟁에 동원하는 주권 침해이자 침략 정책에 대한 동조"라며 "현 정세는 미 제국주의적 침탈이 심화되는 국면으로, 전쟁 확대에 맞선 반전·평화, 자주권 수호 투쟁이 절실하다"고 강조했다. 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다면서 미국과 이스라엘을 규탄했다.





큰사진보기 미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회 ⓒ 이정민





큰사진보기 미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회 민주노총 조합원들이 25일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노동자들은 "호르무즈 해협 파병은 우리 군을 타국 전쟁에 동원하는 주권 침해이자 침략 정책에 대한 동조"라며 "현 정세는 미 제국주의적 침탈이 심화되는 국면으로, 전쟁 확대에 맞선 반전·평화, 자주권 수호 투쟁이 절실하다"고 강조했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회 민주노총 조합원들이 25일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '미국·이스라엘 침략전쟁 규탄! 파병 반대!민주노총 결의대회'를 하고 있다. 노동자들은 "호르무즈 해협 파병은 우리 군을 타국 전쟁에 동원하는 주권 침해이자 침략 정책에 대한 동조"라며 "현 정세는 미 제국주의적 침탈이 심화되는 국면으로, 전쟁 확대에 맞선 반전·평화, 자주권 수호 투쟁이 절실하다"고 강조했다. 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민

큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민주노총은 호르무즈 파병을 저지하고, 제국주의 전쟁 동원에 맞서 전 조직적 반전·자주평화 투쟁을 결의한다고 밝히고 미국과 이스라엘을 규탄했다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기