

국민의힘 김형동, 곽규택, 나경원, 송석준, 신동욱 의원 등이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위 전체회의에서 박성준 의원을 비롯한 더불어민주당 의원들과 설전을 벌이고 있다.



신동욱 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 이날 회의에서 이재명 대통령의 변호인 출신 의원이 특위 위원으로 참여하는 데 대해 문제를 제기해 더불어민주당 의원들과 한동안 언성을 높이며 설전을 벌였다.



