큰사진보기 [오마이포토] 개혁진보 4당·시민사회단체 "호르무즈 파병 반대"… 국회 결의안 채택 촉구 ⓒ 유성호



조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당과 더민주전국혁신회의, 침략전쟁규탄파병반대평화행동 관계자들이 24일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 기자회견을 열어 미국과 이스라엘의 이란 침략을 규탄하며 파병 반대 뜻을 밝혔다.



이날 이들은 진보 4당이 제출한 '호르무즈 해협 파병 반대 결의안'의 조속한 국회 채택을 촉구하며 불법 전쟁에 대한 동참 요구를 거부해야 한다고 주장했다.





개혁진보 4당·시민사회단체 "호르무즈 파병 반대"... 국회 결의안 채택 촉구 ⓒ 유성호 관련영상보기



기자회견에 참석한 김준형 조국혁신당 의원은 "사람의 생명과 세계 평화를 가지고 장난치는 전쟁은 당장 중단해야 한다"라며 "이재명 정부가 헌법까지 어겨가며 국제 여론을 외면한 채 전쟁에 참여하는 것은 있을 수 없는 일이다"라고 비판했다. 이어 그는 "민주주의 대한민국은 평화를 사랑하고 세계 평화를 주도하는 국가여야 한다"라고 강조했다.



손솔 진보당 의원은 "지금 필요한 것은 파병이 아니라 전쟁을 멈추는 것이다"라며 "중동 상황은 미국과 이스라엘의 명백한 침략 전쟁이자 국제법 위반이다"라고 주장했다. 그는 국민의힘 소속 안철수·조정훈·박수영 의원의 파병 찬성 발언에 대해 "청년들의 생명을 거래 대상으로 삼는 것은 결코 국익이 될 수 없다"라며 "헌법상 침략 전쟁을 부인하는 만큼 파병은 검토 대상조차 될 수 없다"라고 강조했다.



한창민 사회민주당 대표도 "대한민국은 파병이 아니라 평화를 선택해야 한다"라며 "한반도 평화를 말하면서 다른 지역의 전쟁에 동참하는 것은 모순이다"라고 지적했다. 그는 "국회는 즉각 파병 반대 결의안을 채택하고 정부 역시 미국의 요구에 단호히 거부로 답해야 한다"라고 말했다.



이들은 오는 28일 토요일 서울 광화문 일대에서 '침략 전쟁 규탄·파병 반대 2차 평화 행동 집회'를 열고 관련 활동을 이어갈 계획이라고 밝혔다.





큰사진보기 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당과 더민주전국혁신회의, 침략전쟁규탄파병반대평화행동 관계자들이 24일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 기자회견을 열어 미국과 이스라엘의 이란 침략을 규탄하며 진보 4당이 제출한 파병 반대 결의안의 국회 채택을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당과 더민주전국혁신회의, 침략전쟁규탄파병반대평화행동 관계자들이 24일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 기자회견을 열어 미국과 이스라엘의 이란 침략을 규탄하며 진보 4당이 제출한 파병 반대 결의안의 국회 채택을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기