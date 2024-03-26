큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



6.3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 공천관리위원회 결정 취소를 요청하는 입장을 밝힌 뒤, 지지자들 앞에서 다시 한번 자신의 입장을 밝히고 있다.





큰사진보기 6·3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 공천관리위원회 결정 취소를 요청하는 입장을 밝힌 뒤 나오고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6·3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 공천관리위원회 결정 취소를 요청하는 입장을 밝힌 뒤, 지지자들과 함께 "화이팅"을 외치고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6·3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 공천관리위원회 결정 취소를 요청하는 입장을 밝힌 뒤 나오며, 지지자들을 향해 "화이팅"을 외치고 있다. ⓒ 권우성







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