[오마이포토] 군 부실 의료로 숨진 고 홍정기 일병, 10주기 추모

등록26.03.24 13:09 수정 26.03.24 13:28 이정민(gayon)
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[오마이포토] 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 ⓒ 이정민


군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다.

고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민


고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

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