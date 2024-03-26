큰사진보기 [오마이포토] 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 ⓒ 이정민



군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다.





큰사진보기 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기 군 복무 중 아급성 골수성 백혈병에 걸리고도 부실한 의료체계로 인해 목숨을 잃은 고 홍정기 일병(추서 계급 상병) 10주기를 맞아 유가족들과 지인들, 군인권센터 관계자들이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 고인을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

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