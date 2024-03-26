큰사진보기 [오마이포토] 한병도 찾아온 전재수 ⓒ 남소연



6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 자신이 공동대표발의한 부산글로벌허브도시특별법의 조속한 통과를 촉구하기 위해 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 악수하고 있다. 왼쪽은 김한규 원내정책수석부대표.



전 의원은 "해양수산부 부산 이전을 통해 이재명 정부의 정치적 효능감을 부산시민이 체감하고 있다"며 "이번에 국회에서 집권 여당인 민주당이 부산글로벌허브도시특별법을 통과시켜 민주당에 대한 정치적 효능감을 부산시민이 느낄 수 있도록 해 주십사 하는 요청을 드린다"고 말했다.





큰사진보기 한병도 찾아온 전재수 6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 비롯한 부산 현안 관련 간담회를 하기 앞서 악수하고 있다. ⓒ 남소연



이에 한 원내대표는 "전 의원과 민주당이 앞장서 해수부 부산 이전과 해양 수도 비전을 제시하지 않았다면 오늘날 부산의 미래를 논의할 수 있었겠나"라며 "최근 정청래 대표도 부산에 진력을 다하겠다는 강한 의지를 보여 준 바 있다"고 답했다.



이어 "그 연장선상에서 부산글로벌허브도시특별법 역시 민주당이 책임있게 챙기고 부산시민에게 결과로 답해야 할 과제"라며 "민주당이 부산을 명실상부한 해양 수도 글로벌 허브 도시로 조성하는 데 앞장서겠다는 다짐의 말씀을 함께 드린다"고 밝혔다.





큰사진보기 한병도 찾아온 전재수 6·3 지방선거 부산시장 더불어민주당 경선에 나선 전재수 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 한병도 원내대표를 만나 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 비롯한 부산 현안 관련 간담회를 하기 앞서 악수하고 있다. ⓒ 남소연















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