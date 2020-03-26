큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 서울시장-명태균씨, 첫 법정 대면 ⓒ 이정민, 공동취재사진





오세훈 서울시장과 정치브로커 명태균씨가 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납' 의혹 재판에 출석하고 있다.





큰사진보기 오세훈 서울시장-명태균씨, 첫 법정 대면 오세훈 서울시장과 정치브로커 명태균씨가 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납' 의혹 재판에 출석하고 있다. ⓒ 이정민, 공동취재사진





큰사진보기 오세훈 서울시장, '정치자금법위반 등 혐의' 3차 공판 출석 '명태균 여론조사비 대납' 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 관련 3차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 오세훈 서울시장, '정치자금법위반 등 혐의' 3차 공판 출석 오세훈 서울시장이 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납' 의혹 재판에 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 명태균 출석 정치브로커 명태균이 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납' 의혹 재판에 법정 증인으로 출석해 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 명태균 증인으로 출석 명태균씨가 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 오세훈 서울시장의 정치자금버 위반 혐의 사건 공판에 증인으로 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진







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