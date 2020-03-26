큰사진보기 [오마이포토] 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 ⓒ 이정민



독립운동가 일송 김동삼 선생 기념사업회 주최로 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 기자회견'에서 참석자들이 김 대표 즉각 구속 및 역사를 파는 매국 행위 중단을 촉구하고 있다.(위 사진)



일본군 위안부 피해자 모욕 및 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.(아래 사진)





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 독립운동가 일송 김동삼선생 기념사업회 주최로 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 기자회견'에서 참석자들이 김 대표 즉각 구속 및 역사를 파는 매국 행위 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 독립운동가 일송 김동삼선생 기념사업회 주최로 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 기자회견'에서 참석자들이 김 대표 즉각 구속 및 역사를 파는 매국 행위 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 독립운동가 일송 김동삼선생 기념사업회 주최로 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 구속 및 엄중 처벌 촉구 기자회견'에서 참석자들이 김 대표 즉각 구속 및 역사를 파는 매국 행위 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표, 영장실질심사 일본군 위안부 피해자 모욕 및 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표, 영장실질심사 일본군 위안부 피해자 모욕 및 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표, 영장실질심사 일본군 위안부 피해자 모욕 및 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민









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