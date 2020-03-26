큰사진보기 [오마이포토] 법정 소란 관련 권우현 변호사, 영장실질심사 ⓒ 이정민



법정 소란과 관련 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다.





큰사진보기 법정 소란 관련 권우현 변호사, 영장실질심사 법정 소란과 관련 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 법정 소란 관련 권우현 변호사, 영장실질심사 법정 소란과 관련 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

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