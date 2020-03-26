큰사진보기 [오마이포토] '이재명 죄지우기 특위' 피켓 들고 나타난 나경원 ⓒ 남소연



20일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위(윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회) 첫 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 위원장으로 선출된 후, 국민의힘 위원인 나경원·조배숙·윤상현·송석준·신동욱 의원이 '이재명 죄지우기 특위 공소취소 거래 밝혀라!'라고 적은 피켓을 들고 들어와 서 위원장에게 "다시 논의해야 한다"며 항의하고 있다.





큰사진보기 '이재명 죄지우기 특위' 피켓 들고 나타난 나경원 20일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위(윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회) 첫 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 위원장으로 선출된 후, 국민의힘 위원인 나경원 조배숙 윤상현 송석준 신동욱 의원이 '이재명 죄지우기 특위 공소취소 거래 밝혀라!'라고 적은 피켓을 들고 들어와 서 위원장에게 "다시 논의해야 한다"며 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '이재명 죄지우기 특위' 피켓 들고 나타난 나경원 20일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위(윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회) 첫 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 위원장으로 선출된 후, 국민의힘 위원인 나경원 의원이 '이재명 죄지우기 특위 공소취소 거래 밝혀라!'라고 적은 피켓을 들고 들어와 서 위원장에게 "다시 논의해야 한다"며 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '이재명 죄지우기 특위' 피켓 들고 나타난 나경원 20일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위(윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회) 첫 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 위원장으로 선출된 후, 국민의힘 위원인 나경원 조배숙 윤상현 송석준 신동욱 의원이 '이재명 죄지우기 특위 공소취소 거래 밝혀라!'라고 적은 피켓을 들고 들어와 서 위원장에게 "다시 논의해야 한다"며 항의한 뒤 퇴장하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '이재명 죄지우기 특위' 피켓 들고 나타난 나경원 20일 서울 여의도 국회에서 열린 조작기소 국조특위(윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회) 첫 전체회의에서 서영교 더불어민주당 의원이 위원장으로 선출된 후, 국민의힘 위원인 나경원 조배숙 윤상현 송석준 신동욱 의원이 '이재명 죄지우기 특위 공소취소 거래 밝혀라!'라고 적은 피켓을 들고 들어와 서 위원장에게 "다시 논의해야 한다"며 항의한 뒤 퇴장해 자리가 비어 있다. ⓒ 남소연









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