큰사진보기 [오마이포토] 국힘 필버 시작, 퇴장하는 정청래 ⓒ 남소연



국민의힘이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법 반대 무제한 토론(필리버스터)을 시작하자, 더불어민주당 정청래 대표를 비롯한 의원들이 퇴장하고 있다.





큰사진보기 공소청법 반대 무제한 토론 나선 윤상현 윤상현 국민의힘 의원이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법 반대 무제한 토론(필리버스터)에 나서고 있다. 위는 우원식 국회의장. ⓒ 남소연





큰사진보기 공소청법 제안설명하는 김용민 의원 김용민 더불어민주당 의원이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 기존의 검찰청을 폐지하고 기소를 전담하는 조직을 신설하는 내용의 공소청법 제안설명을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 민주당 바라보는 송언석 송언석 국민의힘 원내대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 더불어민주당 의석을 바라보고 있다. 왼쪽은 정점식 정책위의장. 국민의힘은 이날 본회의에 상정된 공소청법 반대 무제한 토론(필리버스터)에 돌입했다. ⓒ 남소연







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