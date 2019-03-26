큰사진보기 [오마이포토] 국회의장, 개헌추진 위해 6개 정당 원내대표 회동 ⓒ 공동취재사진



우원식 국회의장이 초당적 개헌추진을 위해 19일 국회의장실에서 원내 6개 정당 원내대표들과 회동하기에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.



왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우원식 국회의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표.



우 의장이 제안한 국회 개헌특위 구성에 반대한 국민의힘은 이날 회동에 불참했다.





큰사진보기 국회의장, 개헌추진 위해 6개 정당 원내대표 회동 우원식 국회의장이 초당적 개헌추진을 위해 19일 국회의장실에서 원내 6개 정당 원내대표들과 회동하기에 앞서 손을 맞잡고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우원식 국회의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표. 우 의장이 제안한 국회 개헌특위 구성에 반대한 국민의힘은 이날 회동에 불참했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 국회의장, 개헌추진 위해 6개 정당 원내대표 회동 우원식 국회의장이 초당적 개헌추진을 위해 19일 국회의장실에서 원내 6개 정당 원내대표들과 회동하고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우원식 국회의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표. 우 의장이 제안한 국회 개헌특위 구성에 반대한 국민의힘은 이날 회동에 불참했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 국회의장, 개헌추진 위해 6개 정당 원내대표 회동 우원식 국회의장이 초당적 개헌추진을 위해 19일 국회의장실에서 원내 6개 정당 원내대표들과 회동하고 있다. 왼쪽 뒷모습부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우원식 국회의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표. 우 의장이 제안한 국회 개헌특위 구성에 반대한 국민의힘은 이날 회동에 불참했다. ⓒ 공동취재사진













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