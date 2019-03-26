큰사진보기 [오마이포토] 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 ⓒ 이정민



정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당 주최로 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 열린 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회에서 권영국 정의당 대표가 연설을 하며 트럼프 미국 대통령을 향해 레드카드를 들고 있다.





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당이 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당이 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당 주최로 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 열린 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회에서 권영국 정의당 대표가 연설을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당이 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당이 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 진보 3당, 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당 주최로 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 열린 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회에서 이상현 녹색당 공동대표가 연설을 하고 있다. ⓒ 이정민

play 진보 3당(정의당, 노동당, 녹색당), 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회 정의당, 노동당, 녹색당 등 진보 3당이 19일 오전 서울 종로구 미대사관 인근에서 팔레스타인 집단학살, 베네스엘라 무력납치, 이란 침공, 쿠바 봉쇄 트럼프-미제국주의 규탄 공동 정당연설회를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













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