큰사진보기 [오마이포토] 진보개혁 5당·시민사회단체 “시간 없다. 지체 없이 정치개혁 단행하라" ⓒ 유성호



조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 상임대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 권영국 정의당 대표, 이상현 녹색당 공동대표와 시민사회단체연대회의, 전국민중행동, 전국시국회의 관계자들이 19일 오전 서울 여의도 국회 본청 계단 앞에서 기자회견을 열어 정치개혁 추진을 촉구했다.



이날 이들은 3~5인 중대선거구제 도입, 연동형 비례대표제 도입, 비례대표 의석 대폭 확대, 결선투표제 도입 등 정치개혁 관련해 3월 내 처리할 것을 국회에 촉구했다.



이들은 "지방선거는 자치와 분권이라는 헌법 정신을 실질적으로 구현하기 위한 중대한 절차이다"며 "정치개혁은 더 이상 미룰 수 없는 과제이다"고 촉구했다.





조국 조국혁신당 대표 “독점 정치 구조가 지역 발전 막아” ⓒ 유성호 관련영상보기



조국 조국혁신당 대표는 "광주든 대구든, 부산이든 전주든, 영호남 모두 지배 정당은 다르지만 구조는 같다"라며 "한 정당이 지방정부와 지방의회를 독점하고 거대 양당이 지방의회를 양분하는 구조 속에서 유권자의 뜻이 제대로 반영되지 못한다"라고 비판했다.



조국 대표는 "이러한 독과점 구조는 공천 비리와 부패의 위험을 키우고 실제로 돈 공천 문제도 반복되고 있다"라며 "이 구조를 혁파하지 않고서는 지방정치의 변화와 지역민 삶의 혁신을 기대하기 어렵다"라고 말했다.





한창민 사회민주당 대표 “정치개혁 요구, 국회 문턱에서 막혀선 안 돼” ⓒ 유성호 관련영상보기



한창민 사회민주당 대표는 "정치개혁은 단순한 개혁 과제가 아니라 대한민국 민주주의와 민생을 회복하기 위한 마지막 종착지이다"라며 "국민이 주인이 되는 세상을 만들기 위한 선결 과제이다"라고 말했다.



한창민 대표는 국회 정치개혁특별위원회 논의와 관련해 "야 5당이 제안한 법안들이 논의되고 있지만 보여주기식 상정에 그쳐서는 안 된다"라며 "늦어진 만큼 신속하고 투명하며 공정한 법안 논의가 필요하다"라고 촉구했다.



또 "정치개혁이 양당의 기득권을 유지하는 담합으로 마무리돼서는 안 된다"라며 "국민이 요구한 다양성, 대표성, 비례성을 확대하는 방향으로 나아가야 한다"라고 강조했다.





큰사진보기 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 권영국 정의당 대표, 이상현 녹색당 공동대표와 시민사회단체연대회의, 전국민중행동, 전국시국회의 관계자들이 19일 오전 서울 여의도 국회 본청 계단 앞에서 기자회견을 열어 “지방선거는 자치와 분권이라는 헌법 정신을 실질적으로 구현하기 위한 중대한 절차이다"며 정치개혁을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호







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