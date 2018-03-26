큰사진보기 [오마이포토] 미국·이스라엘의 이란 침략 사태에 관한 각계 공동시국선언 ⓒ 이정민



인권, 노동, 종교, 평화, 민중 등 각계 인사들과 시민단체들, 정당과 정치인들이 18일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 미국·이스라엘의 이란 침략 사태에 관한 각계 공동시국선언 발표 기자회견을 열어 "불법부당한 침략전쟁 규탄, 침략과 전쟁 중단, 정부는 호르무즈 파병 거부" 등을 촉구하고 있다.



공동시국선언 참가자들은 "미국과 이스라엘의 이란에 대한 대규모 공격은 국제법을 정면으로 위반하고 유엔 헌장을 정면으로 위반한 명백한 침략이자 전쟁범죄"라며 "정권 교체라는 미명 아래 자행된 이번 사태는 민주주의가 아닌, 무고한 희생과 전세계적인 혼란만을 야기하고 있다" 고 지적했다.



또한 "트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 해군 파병 압박에 정부는 모호한 태도로 파병 가능성을 부정하지 않고 있다"며 "한국이 침략 전쟁의 소용돌이에 휘말려서는 안된다"고 강조했다.





큰사진보기 미국·이스라엘의 이란 침략 사태에 관한 각계 공동시국선언 인권, 노동, 종교, 평화, 민중 등 각계 인사들과 시민단체들, 정당과 정치인들이 18일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 미국·이스라엘의 이란 침략 사태에 관한 각계 공동시국선언 발표 기자회견을 열어 "불법부당한 침략전쟁 규탄, 침략과 전쟁 중단, 정부는 호르무즈 파병 거부" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





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