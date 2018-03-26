큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 '명태균 여론조사 비용 대납 의혹' 사건 공판에 출석하고 있다.





큰사진보기 오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 ‘명태균 여론조사 비용 대납 의혹’ 사건 공판에 출석하며 "오세훈"을 외치는 지지자들을 자제시키고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 ‘명태균 여론조사 비용 대납 의혹’ 사건 공판에 출석하며 지지자들에게 인사하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 ‘명태균 여론조사 비용 대납 의혹’ 사건 공판에 출석하며 기자들 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 ‘명태균 여론조사 비용 대납 의혹’ 사건 공판에 출석하고 있다. 법원 입구에서 지지자들이 "오세훈 화이팅"을 외치며 박수치고 있다. ⓒ 권우성









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