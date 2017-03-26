

박수민 국민의힘 의원이 17일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 오는 6.3 지방선거 국민의힘 서울시장 선거 출마를 선언하며 오세훈 서울시장을 향해 후보 공천 신청을 촉구했다.



박수민 의원은 "오늘은 후보 접수 소식을 알리기 위해 이 자리에 섰다"라며 "무엇보다 중요한 것은 오세훈 시장의 접수이다"라고 말했다.



박 의원은 "오세훈 시장께 간곡히 요청드린다"라며 "오늘이 또 다른 마지막 날이다. 우리 당 서울시장 공천에 꼭 접수해 주시길 바란다"라고 호소했다.



박 의원은 서울시장 선거의 의미를 강조하며 "서울시장 선거는 서울만의 선거가 아니라 전국 17개 광역자치단체 선거 전체에 영향을 미치는 선거이다"라며 "전국의 우리 당 후보들이 지금 애타게 호소하고 있다"라고 말했다.



이어 그는 "오세훈 시장과 함께 우리 당의 미래, 서울의 미래, 대한민국의 미래를 전국민 앞에서 정정당당하게 토론해 보고 싶다"라고 말했다.



한편, 오세훈 시장은 17일 오후 3시 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보에 등록한다"고 밝혔다.



