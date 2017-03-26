[오마이포토] 권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁 반대, 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다.
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
권영국 정의당 대표, 전쟁과 파병 반대 1인시위 권영국 정의당 대표가 17일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 "이재명 대통령은 미국의 파병 요구를 거부하라"며 전쟁반대 이란 파병 반대 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민
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