큰사진보기 [오마이포토] 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 ⓒ 이정민



자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다.



이들은 "호르무즈 해협의 안전과 선박운항 정상화는 군사력 증강이 아닌 즉각적으로 전쟁을 멈추는데 있다"며 "한국정부의 호르무즈 파병은 미국-이스라엘의 침략정책을 뒷받침하는 군사적 동원에 다름 아니다"라고 지적했다. 또한 "한국의 파병은 국제평화의 유지에 노력하고 침략전쟁을 부인한다고 명시한 대한민국의 헌법과 무력행사 요건을 엄격히 제한한 유엔헌장에도 반하는 일"이라고 강조하고 단호한 거부를 촉구했다.





큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 긴급 기자회견'에서 참석자들이 "미국의 호르무즈 파병요구를 단호히 거부할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인시위 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인 시위'를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인시위 진보당 손솔 국회의원이 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '미국의 호르무즈 해협 파병 요구 규탄 및 파병 반대 1인 시위'를 하고 있다. ⓒ 이정민

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