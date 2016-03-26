

2030정치공동체청년하다, 전국대학생연대, 진보대학생넷, 청년정치네트워크 다만세2030, 플랫폼C, 학생사회를 바꾸는 활동가 네트워크 작당모의 공동주최로 16일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '호르무즈 파병 반대 대학생 기자회견'이 열리고 있다.



대학생들은 "명백한 전쟁 범죄행위를 벌이고 있는 미국과 이스라엘의 전쟁에 공범이 되는 일에 단호히 반대한다"며 "미국의 전쟁행위에 우리나라가 정치경제적 위험부담을 갖고 휘말려서는 안 된다"고 강조했다.



이들은 "한국 정부는 호르무즈 파병 요구 단호하게 거부하라! 트럼프는 전쟁행위 즉각 중단하라! 전쟁위기 부르는 한미연합훈련 중단하라! 학살에 공모하는 무기 수출 기업 규탄한다!" 등의 구호를 외치며 파병반대를 주장했다.



