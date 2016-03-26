큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



대한민국자유유튜브총연합회(회장 이영풍, 부회장 강용석, 대자유총)가 주최한 국민의힘 장동혁 대표 지지집회가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열렸다.



대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다.





큰사진보기 대한민국자유유튜브총연합회(대자유총) 수석 부회장인 강용석 변호사가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열린 대자유총 주최 장동혁 대표 지지 집회에 참석하고 있다. 대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 대한민국자유유튜브총연합회(회장 이영풍, 부회장 강용석. 대자유총)가 주최한 국민의힘 장동혁 대표 지지집회가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열린 가운데, 대표자들이 연단에 올라가 인사하고 있다. 대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 대한민국자유유튜브총연합회(회장 이영풍, 부회장 강용석. 대자유총)가 주최한 국민의힘 장동혁 대표 지지집회가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열린 가운데, 대표자들이 연단에 올라가 인사하고 있다. 대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 대한민국자유유튜브총연합회(회장 이영풍, 부회장 강용석. 대자유총)가 주최한 국민의힘 장동혁 대표 지지집회가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열렸다. 대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 대한민국자유유튜브총연합회(회장 이영풍, 부회장 강용석. 대자유총)가 주최한 국민의힘 장동혁 대표 지지집회가 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사앞에서 열렸다. 대자유총에는 고성국TV, 목격자K, 성창경TV, 이대남의우회전, 이봉규TV, 이영풍TV, 전여옥TV, 진격의변호사들 등이 참여하고 있다. ⓒ 권우성







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