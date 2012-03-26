

전재수 더불어민주당 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회를 찾아 정청래 더불어민주당 대표와의 면담을 갖고 부산시장 선거에 대한 의지를 밝혔다.



전재수 의원은 면담 이후 기자들과 만나 "정청래 대표께서 서울과 부산 선거가 대단히 중요하다는 말씀을 주셨다. 제가 듣기에는 오히려 서울보다 부산이 더 중요하다는 느낌이었다"라고 말했다.



전 의원은 "해양수산부 이전 이후 주변 상권이 최근 수십 년 사이 가장 활력을 되찾고 있다는 점에 대해 대표께서도 굉장히 좋은 일이라고 평가했다"라며 "해수부 이전으로 멈춰서는 안 된다"라고 덧붙였다.



전 의원은 "서울과 수도권은 미어터져 죽는 형국이고 수도권을 제외한 지역은 말라비틀어져 죽는 형국이다"라며 "대한민국이 미어터져 죽는 나라, 말라비틀어져 죽는 나라가 되지 않도록 최선을 다하겠다는 의지를 전달했다"라고 말했다.



정 대표는 면담을 마친 뒤 전 의원을 배웅하며 "더불어민주당 6.3 지방선거에 명운이 걸려 있다"라며 "부산에서 꼭 이겨야 한다"라고 당부했다.



